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10 минут назад

РИА Новости: СБУ устраивает массовые облавы в Николаеве

Ura.Ru

В Николаеве на Украине идут массовые проверки населения на улицах и в квартирах. Их проводит СБУ, сообщил активист подполья.

Стало известно о массовых облавах СБУ в Николаеве
Фото: ТАССТАСС

«В каждом жителе ищут российское подполье. Сначала машины проверяют, потом по квартирам ходят и проверяют, фотографируют документы и переписки в телефоне», — сообщил РИА «Новости» активист.

По его данным, жителей Николаева допрашивают, чтобы узнать о родственниках из России. Активист передал несколько видеозаписей с улиц города. Видно, что в Николаеве расставлены блокпосты из мешков с песком, противотанковые ежи. По городу передвигаются украинские военные.

Пленные бойцы ВСУ признались в убийствах мирных жителей

Ранее сообщалось, что в районе Николаева ракетным ударом ВС РФ поражен штаб одного иностранных наемников. В городе периодически происходят взрывы. Спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее основная цель — защита мирных жителей Донбасса от геноцида киевской власти.

Армия,Владимир Путин,Верховный суд,СБУ,
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