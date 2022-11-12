Стало известно о массовых облавах СБУ в Николаеве

В Николаеве на Украине идут массовые проверки населения на улицах и в квартирах. Их проводит СБУ, сообщил активист подполья.
«В каждом жителе ищут российское подполье. Сначала машины проверяют, потом по квартирам ходят и проверяют, фотографируют документы и переписки в телефоне», — сообщил РИА «Новости» активист.
По его данным, жителей Николаева допрашивают, чтобы узнать о родственниках из России. Активист передал несколько видеозаписей с улиц города. Видно, что в Николаеве расставлены блокпосты из мешков с песком, противотанковые ежи. По городу передвигаются украинские военные.
Ранее сообщалось, что в районе Николаева ракетным ударом ВС РФ поражен штаб одного иностранных наемников. В городе периодически происходят взрывы. Спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее основная цель — защита мирных жителей Донбасса от геноцида киевской власти.