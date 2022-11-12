Стало известно о массовых облавах СБУ в Николаеве

В Николаеве на Украине идут массовые проверки населения на улицах и в квартирах. Их проводит СБУ, сообщил активист подполья.

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«В каждом жителе ищут российское подполье. Сначала машины проверяют, потом по квартирам ходят и проверяют, фотографируют документы и переписки в телефоне», — сообщил РИА «Новости» активист.

По его данным, жителей Николаева допрашивают, чтобы узнать о родственниках из России. Активист передал несколько видеозаписей с улиц города. Видно, что в Николаеве расставлены блокпосты из мешков с песком, противотанковые ежи. По городу передвигаются украинские военные.