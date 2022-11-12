Минобороны заказало дополнительную партию ракет "Циркон"

Контракт был заключён этой осенью. Срок его исполнения — 2023 год.
Как пишет ТАСС со ссылкой на источники, речь идёт о нескольких десятках ракет.
Первое соглашение на производство партии «Цирконов» было подписано летом 2021 года.
Гиперзвуковая торпеда разработана и производится в реутовском НПО машиностроения.
Ранее были проведены государственные испытания «Циркона» с надводного носителя — фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков». В прошлом году начались также испытания ракеты с подводного носителя — атомной подводной лодки «Северодвинск».