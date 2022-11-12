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23 минуты назад

СМИ сообщили о заказе Минобороны дополнительной партии ракет «Циркон»

Говорит Москваиещё 1

Контракт был заключён этой осенью. Срок его исполнения — 2023 год.

Минобороны заказало дополнительную партию ракет "Циркон"
Фото:  Пресс-служба Минобороны РФ Пресс-служба Минобороны РФ

Как пишет ТАСС со ссылкой на источники, речь идёт о нескольких десятках ракет.

Первое соглашение на производство партии «Цирконов» было подписано летом 2021 года.

Гиперзвуковая торпеда разработана и производится в реутовском НПО машиностроения.

Ранее были проведены государственные испытания «Циркона» с надводного носителя — фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков». В прошлом году начались также испытания ракеты с подводного носителя — атомной подводной лодки «Северодвинск».

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