Минобороны заказало дополнительную партию ракет "Циркон"

Контракт был заключён этой осенью. Срок его исполнения — 2023 год.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ Пресс-служба Минобороны РФ

Как пишет ТАСС со ссылкой на источники, речь идёт о нескольких десятках ракет.

Первое соглашение на производство партии «Цирконов» было подписано летом 2021 года.

Гиперзвуковая торпеда разработана и производится в реутовском НПО машиностроения.