Наемник из Великобритании, сражающийся на стороне нацистов, получил тяжелое ранение в ходе боевых действий на Украине. Согласно СМИ, мужчина пострадал в ходе боестолкновения вблизи Артемовска в ДНР.

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В настоящее время, по сведениям прессы, бывшему десантнику проводят операцию на мозге. Как пишет Telegraph, британец находится в крайне тяжелом состоянии, опасном для жизни.

В этом же бою, по сообщению Sky News, погиб другой британский наемник Саймон Лингард.