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1 час назад

Telegraph: британский наемник был серьезно ранен в бою у Артемовска

ТК «Звезда»

Наемник из Великобритании, сражающийся на стороне нацистов, получил тяжелое ранение в ходе боевых действий на Украине. Согласно СМИ, мужчина пострадал в ходе боестолкновения вблизи Артемовска в ДНР.

СМИ: Британский наемник был серьезно ранен в бою у Артемовска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В настоящее время, по сведениям прессы, бывшему десантнику проводят операцию на мозге. Как пишет Telegraph, британец находится в крайне тяжелом состоянии, опасном для жизни.

В этом же бою, по сообщению Sky News, погиб другой британский наемник Саймон Лингард.

Ранее стало известно, что украинские власти сосредоточили большое число иностранных наемников на запорожском направлении. По информации местного чиновника Владимира Рогова, одних лишь поляков насчитывается более пяти тысяч человек.

Армия,Наемники,Владимир Рогов,
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