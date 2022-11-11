Кадыров: взятый в плен украинский военный пожаловался на плачевное состояние ВСУ

Украинский пленный солдат 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ по имени Виктор Камбур рассказал о плачевном состоянии ВСУ. Видео с ним опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

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«Я в первый раз только был на позиции. Нас вывезли в первый раз. Я водитель. Мы в лесу стояли пять месяцев возле машин. У нас не боевая рота, мы входили в третью линию обороны. […] Два раза рота отказывалась идти на позиции. На третий раз к нам пришли и сказали, что будут расформировывать по батальонам», — поделился боец.

Он предположил, что его отряд отправили на передовую линию в качестве наказания за отказ занимать боевые позиции. По его словам, бойцам в 12 часов ночи приказали взять автоматы и рюкзаки и выезжать на фронт, однако даже не удосужились сообщить, куда конкретно их отправляют. Получив приказ, перепуганные военнослужащие ВСУ глубокой ночью выдвинулись на передовую.

Пленный добавил, что за все время пребывания на фронте не сделал ни одного выстрела в сторону русских солдат. Он поделился, что у его окружения нет никакого желания воевать, однако ему дважды отказывали в зарплате, потому что он не хотел быть в составе украинской армии.