Пленный командир ВСУ рассказал о планах наступления на российские регионы

Он уточнил, что слышал эту информацию от инструкторов, однако не обладает всей информацией. По его словам, операция должна начаться, когда земля промерзнет достаточно сильно для того, чтобы выдержать технику. При этом, отметил военный, точного плана наступления нет: «пройдут 50 километров — так 50, пройдут 100 километров — так 100».