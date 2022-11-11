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1 час назад

Пленный командир ВСУ рассказал о планах наступления на российские регионы

Lenta.ruиещё 2

Украинские войска планируют зимой начать полномасштабное наступление на Белгородскую и Курскую области. Об этом рассказал пленный военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, старший лейтенант Владимир Лепихин, передает РИА Новости.

Пленный командир ВСУ рассказал о планах наступления на российские регионы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он уточнил, что слышал эту информацию от инструкторов, однако не обладает всей информацией. По его словам, операция должна начаться, когда земля промерзнет достаточно сильно для того, чтобы выдержать технику. При этом, отметил военный, точного плана наступления нет: «пройдут 50 километров — так 50, пройдут 100 километров — так 100».

Лепихин рассказал, что на территории России работают группы диверсионно-разведывательные группы ВСУ, которые осуществляют подрывную деятельность, а также оборудуют схроны с оружием и взрывчаткой для готовящегося наступления.

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