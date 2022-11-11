Пленный боец ВСУ рассказал об убийстве пожилой женщины в Мариуполе

«Ко мне подошла пожилая женщина лет 70 с заявлением о том, что она уважает и гордится действиями [презпрезидента России] Владимира Владимировича Путина. (…) Услышал одиночный выстрел из пистолета. Выйдя из подъезда, я увидел, что [сослуживец] прячет пистолет марки ПМ себе за пояс, а в двух метрах от него, с левой стороны, лежит женщина с пулевым ранением в голове», — сказал он.