В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
1 час назад

Пленный боец ВСУ рассказал об убийстве пожилой женщины в Мариуполе

Lenta.ru

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, как убил с сослуживцем в Мариуполе пожилую женщину, которая высказалась в поддержку России. Видео опубликовал RT в своем Telegram-канале.

Пленный боец ВСУ рассказал об убийстве пожилой женщины в Мариуполе
Фото: ТАССТАСС

«Ко мне подошла пожилая женщина лет 70 с заявлением о том, что она уважает и гордится действиями [презпрезидента России] Владимира Владимировича Путина. (…) Услышал одиночный выстрел из пистолета. Выйдя из подъезда, я увидел, что [сослуживец] прячет пистолет марки ПМ себе за пояс, а в двух метрах от него, с левой стороны, лежит женщина с пулевым ранением в голове», — сказал он.

Кроме того, украинский военный сообщил об убийстве двух мирных граждан в марте. По его словам, он увидел, как сослуживец «ведет огонь по двум гражданским». Один человек лежал без признаков жизни, второй продолжал лежа вести видеосъемку, пленный «присоединился» и выстрелил два раза в мирных граждан.

Ранее Следственный комитет России (СКР) установил новые факты преступлений, совершенных бойцами ВСУ в отношении мирных граждан. По данным СКР, командир отделения 74-го отдельного разведывательного батальона Вооруженных сил Украины Олег Лукьяненко застрелил трех мирных жителей Мариуполя.

Армия,СВО,Владимир Путин,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители