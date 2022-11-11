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27 минут назад

В Новой Каховке рассказали об угрозе работе ГЭС

Деловая газета "Взгляд"

Украинские обстрелы на данный момент не прервали работу Каховской ГЭС, но в будущем судьба электростанции неизвестна, заявил руководитель администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.

В Новой Каховке рассказали об угрозе работе ГЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ГЭС разделяет правый и левый берег Днепра, потому в будущем работа станции может оказаться под вопросом, сказал Леонтьев в беседе с РИА «Новости».

До этого Леонтьев пояснял, что ВСУ нарастили частоту обстрелов Каховской ГЭС.

Каховская ГЭС - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей - Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом ГЭС.

Армия,СВО,Владимир Леонтьев,Совбез ООН,
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