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30 минут назад

Бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали о трудностях штурма Артемовска

Lenta.ru

Фаза штурма Артемовска (Бахмут) проходила сложно и была затруднена тем, что в населенном пункте присутствовали мирные жители. Об этом рассказали бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в фильме для RT.

Вагнеровцы рассказали о трудностях штурма Артемовска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом они подчеркнули, что сам населенный пункт был хорошо подготовлен к их приходу. «Чтобы вы понимали, каждый дом — готовая позиция, системы окопов и так далее», — рассказали военные.

По их словам, мирные жители жаловались на угрозы бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Были мирные жители, которые рассказывали, что противник им угрожал: "Если попадете в сторону русских, будем стрелять в спину"», — добавили они.

Раннее сообщалось, что бойцы группы «Вагнер» ведут бои за южный пригород Артемовска — поселок Опытное.

«Опытное зачищать сейчас будем. Севернее в Бахмут уже входим, втягиваемся потихонечку», — рассказал один из бойцов.

По его словам, село Иванград, которое находится в километре от городских кварталов, полностью под их контролем.

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О том, что ЧВК стягивает силы к городу Артемовск, стало известно 31 октября. Артемовское остается одним из важнейших направлений, так как взятие города позволит разорвать логистику войск ВСУ и пробить брешь в укрепленной линии Славянск — Артемовск — Краматорск.

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