Названо самое опасное для Украины российское оружие

Украинские военные считают гиперзвуковые ракеты «Кинжал» на истребителях МиГ-31 самым опасным российским оружием против ВСУ. Об этом доложил военный эксперт и летчик, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

«Это действительно опасное оружие, которое несет полутонный заряд. Проблема будет, если оно будет нести ядерный заряд», — отметил эксперт в разговоре с Украинским независимым информационным агентством новостей (УНИАН).

Кроме того, он считает, что самой опасной российской ракетой является модель С-300. По его словам, Россией было выпущено несколько тысяч штук (5-7 тысяч) таких ракет.