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1 час назад

Полковник ВСУ в запасе назвал самое опасное для Украины российское оружие

Ura.Ruиещё 2

Украинские военные считают гиперзвуковые ракеты «Кинжал» на истребителях МиГ-31 самым опасным российским оружием против ВСУ. Об этом доложил военный эксперт и летчик, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Названо самое опасное для Украины российское оружие
Фото: 

«Это действительно опасное оружие, которое несет полутонный заряд. Проблема будет, если оно будет нести ядерный заряд», — отметил эксперт в разговоре с Украинским независимым информационным агентством новостей (УНИАН).

Кроме того, он считает, что самой опасной российской ракетой является модель С-300. По его словам, Россией было выпущено несколько тысяч штук (5-7 тысяч) таких ракет.

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Ранее в США беспокоились, что Иран может вооружить Россию баллистическими ракетами малой дальности «земля-земля». По словам члена Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Иран активно участвует в поддержке России. Из-за этого Вашингтон намеревался ввести новые санкции против Тегерана. Позднее генерал ВВС США Патрик Райдер доложил, что Америка не смогла подтвердить достоверность информации Украины о том, что между Ираном и Россией заключено соглашение на поставку ей тактических баллистических ракет в ноябре.

Армия,Джон Кирби,
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