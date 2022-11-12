Названо самое опасное для Украины российское оружие

Украинские военные считают гиперзвуковые ракеты «Кинжал» на истребителях МиГ-31 самым опасным российским оружием против ВСУ. Об этом доложил военный эксперт и летчик, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
«Это действительно опасное оружие, которое несет полутонный заряд. Проблема будет, если оно будет нести ядерный заряд», — отметил эксперт в разговоре с Украинским независимым информационным агентством новостей (УНИАН).
Кроме того, он считает, что самой опасной российской ракетой является модель С-300. По его словам, Россией было выпущено несколько тысяч штук (5-7 тысяч) таких ракет.
Ранее в США беспокоились, что Иран может вооружить Россию баллистическими ракетами малой дальности «земля-земля». По словам члена Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Иран активно участвует в поддержке России. Из-за этого Вашингтон намеревался ввести новые санкции против Тегерана. Позднее генерал ВВС США Патрик Райдер доложил, что Америка не смогла подтвердить достоверность информации Украины о том, что между Ираном и Россией заключено соглашение на поставку ей тактических баллистических ракет в ноябре.