Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что новая группа добровольцев из республики отправилась в Донбасс для участия в специальной военной операции. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы проводили на территорию российского Донбасса еще одну группу единомышленников, истинных патриотов Отечества, именуемых добровольцами. Ребята прошли краткий курс огневой, тактической, инженерной, технической, а также топографической и медицинской подготовки в Российском университете спецназа», — сказано в сообщении.

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Кадыров также отметил, что добровольцы в рамках подготовки отработали технику ведения окопного боя в максимально приближенных условиях к реальной боевой обстановке.

Ранее глава Чечни заявлял, что в зону проведения СВО в Донбасс из Грозного вылетела вторая часть личного состава батальона «Юг-Ахмат» МО РФ, а также группа добровольцев, обученных боевой тактике в стенах Российского университета спецназа.

До этого Кадыров сообщал, что новая группа добровольцев отправилась в Донбасс из Грозного. Он указывал, что в Грозный ежедневно «по зову сердца» прибывают люди, которые хотят вступить в ряды добровольцев.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В России окончательно утвердили статус добровольцев и добровольческих формирований. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно документу, добровольцы приравниваются к военнослужащим, а подразделения, состоящие из них, должны содействовать Вооружённым силам РФ в выполнении разнообразных задач. Организация и управление добровольческими формированиями возлагаются на Минобороны. По мнению экспертов, закон, подписанный главой государства, должен придать новый импульс развитию добровольческого движения в России.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, в котором прописан статус добровольцев и добровольческих формирований, содействующих Вооружённым силам России. Соответствующий документ размещён на портале правовой информации.

Согласно ему, добровольцы приравниваются к военнослужащим. Таким образом, на них распространяются выплаты и льготы, положенные солдатам и офицерам.

«На таких граждан (добровольцев. — RT) в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, распространяется статус военнослужащих», — говорится в документе.

Денежное довольствие добровольцев должно быть не ниже зарплаты контрактников. Также они подлежат обязательному государственному личному страхованию за счёт бюджета.

Подписанный президентом закон определяет задачи и функционал подразделений, состоящих из добровольцев. Они могут привлекаться для выполнения отдельных задач в области обороны «в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, при возникновении вооружённых конфликтов, при проведении контртеррористических операций», а также применяться в зарубежных миссиях ВС РФ.

Решение о создании добровольческих формирований принимает глава государства. Вопросы организации, определения численности и районов действий данных подразделений возложены на Минобороны.

В добровольческие формирования могут вступить граждане, заключившие «контракт о содействии в выполнении задач, возложенных на Вооружённые силы Российской Федерации». Подбором добровольцев занимается также Министерство обороны.

При этом закон о добровольческих формированиях не распространяется на частные военные компании. Об этом ранее сообщил начальник 2-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Александр Туляганов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

«Долгожданный закон»

В беседе с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов подчеркнул, что принятие закона о добровольцах и добровольческих формированиях практически полностью решает многочисленные правовые проблемы, возникшие в ходе СВО.

«Это долгожданный закон, потому что добровольческое движение возникло с первых дней спецоперации. Несколько месяцев люди, которые по своей воле ушли на фронт, находились в неопределённом правовом положении. Эта ситуация была ненормальной, но сейчас появилась правовая платформа для последующего устранения бюрократических коллизий и нюансов», — сказал Михайлов.

3 ноября депутаты Госдумы внесли законопроект о статусе ветерана и инвалида боевых действий для добровольцев, участвующих в СВО. Причём, как подчёркивается в документе, «действие положений законопроекта будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года».

Комментируя последние законодательные новшества, Александр Михайлов отметил важность того, чтобы права и льготы распространялись на всех добровольцев, которые принимали участие в боевых действиях с самого начала спецоперации.

«Это был порыв тысяч мотивированных людей, и они заслужили право получать денежные довольствия и льготы, которые появились только сейчас. Добровольческое движение для участия в СВО было и остаётся окном возможностей для мужчин, которые по разным причинам не были мобилизованы и не могут подписать стандартный контракт с Минобороны», — пояснил Михайлов.

В ходе общения с волонтёрами во время церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в Москве Владимир Путин заявил, что добровольцы продолжают идти в военкоматы. По словам главы государства, с учётом количества мобилизованных в строй встали 318 тыс. человек. При этом план набора в ВС РФ в рамках частичной мобилизации составил 300 тыс. человек.

Ранее в Генштабе ВС РФ сообщали о 15 тыс. мужчин, решивших добровольно взять в руки оружие. Сегодня военкоматы сосредоточились на работе именно с добровольцами.

Ещё до объявления частичной мобилизации одним из основных центров консолидации добровольческого движения была Чечня. Подготовка добровольцев была развёрнута на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.

Туда в основном приезжали мужчины с боевым опытом и умеющие обращаться с оружием. Инструкторы обучали добровольцев тактическим приёмам, которые помогут вести бой в городе и на местности, выбирать укрытия и огневые позиции.

Также они получали необходимые знания по штурмовым действиям, инженерному и сапёрному делу, разведке и медицине. Особое внимание уделялось проверке и тренировке морально-волевых качеств.

Незадолго до старта частичной мобилизации глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своём Telegram-канале об отправке в Донбасс очередных выпускников курсов Российского университета спецназа.

«Под грамотным руководством лучших инструкторов добровольцы улучшили свои навыки по тактической стрельбе и в целом освоили основы военного дела. Теперь они готовы выполнить приказы командования максимально эффективно и быстро», — написал Кадыров.

По словам Кадырова, в Грозный ежедневно прибывают «достойные сыны» из разных регионов России, которые вместе с чеченскими добровольцами отправляются в зону спецоперации.

4 ноября Кадыров рассказал, что Чечня продолжает осуществлять в Гудермесе подготовку добровольцев. По его словам, в Российском университете спецназа работают высококвалифицированные инструкторы, которые «делятся всем своим опытом и профессионализмом».

«Это помогает будущим воинам в совершенстве отточить боевое мастерство. Подготовительные мероприятия включают в себя курсы тактической и огневой подготовки, полевой медицины, топографии и ориентирования на местности, снайпинг, стрельбу из гранатомёта и многое другое. Во время занятий для бойцов обеспечивается комфортабельное проживание с трёхразовым питанием», — заявил Кадыров.

Также центрами набора и подготовки добровольцев стали южные области России. В частности, в спецоперации принимает участие добровольческая бригада «Дон», сформированная в Ростовской области.

В конце октября после обучения и боевого слаживания из Новочеркасска в зону СВО отправились 230 добровольцев. Они получили от властей региона тёплую одежду, средства связи, квадрокоптеры, снаряжение и медикаменты.

Большое количество казаков направились в зону спецоперации из Кубани, где действуют одноимённое подразделение и Первый добровольческий казачий отряд имени Захария Чепеги.

Перед отбытием на фронт мужчины из Краснодарского края осваивают основы минно-взрывного дела, разведки, огневой подготовки, обучаются управлению военной техникой и БПЛА. Многие уже участвовали в боевых действиях.

В конце октября Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу поблагодарил всех граждан, вступивших в ряды вооружённых сил, включая добровольцев.

«Хочу сказать им спасибо за верность долгу, за патриотизм, за твёрдую решимость защищать нашу страну, защищать Россию, а значит, свой дом, свою семью, наших граждан, наших людей», — заявил российский лидер.

«Положительное явление»

Как отметил в беседе с RT член Академии военных наук РФ Андрей Кошкин, большинство добровольческих формирований возникло как результат «инициативы снизу», которая была организационно и материально поддержана региональными властями, бизнесменами и волонтёрскими организациями.

«До объявления о частичной мобилизации подготовка добровольцев проводилась в большей мере на энтузиазме региональных властей. Сейчас, как следует из информации Минобороны, добровольцы направляются на подготовку совместно с мобилизованными. Это положительное явление», — сказал Кошкин.

Как полагает эксперт, реализация закона о статусе добровольческих формирований должна привести к повышению уровня боевой подготовки и улучшению материально-технического обеспечения данных подразделений.

«То обстоятельство, что теперь добровольческие формирования будут находиться на балансе Минобороны, позволяет сделать вывод, что на них будут распространяться общепринятые армейские стандарты подготовки и обеспечения. Добровольцы отличаются высокой мотивацией и, конечно же, заслужили достойного материально-технического оснащения, которое не всегда были способы дать прежние спонсоры», — подчеркнул Кошкин.

Призывники, мобилизованные и добровольцы являются отдельными категориями служащих. На сайте «Объясняем.РФ» специалисты ответили на главные вопросы, которые касаются всех военнослужащих.

Какой срок прохождения службы по призыву?

В настоящее время срок прохождения военной службы по призыву составляет 12 месяцев.

Когда призывники принимают присягу?

Молодые люди, которых призвали в армию, принимают присягу после того, как пройдут «курс молодого бойца». В среднем данный он длится 30 дней.

Какие решения принимает призывная комиссия в отношении молодого человека?

Комиссия может принять решение о призыве гражданина на военную службу или же направить его на альтернативную гражданскую службу. Также молодому человеку могут предоставить отсрочку от призыва на военную службу, о зачислении в запас или же об освобождении от военной службы.

Могут ли предоставить отсрочку, если поступить в университет?

Эксперты отметили, что отсрочка от призыва на службу при получении образования предоставляется один раз.

Как записаться в добровольцы после мобилизации?

После окончания мобилизации прием в добровольцы продолжается. Для этого нужно обратиться в военком или же заполнить заявку через «Госуслуги».

Какая зарплата у мобилизованных граждан?

Мобилизованные не зависимо от специальности получают денежное довольствие в 195 тысяч рублей в месяц.

Какие льготы есть для семей мобилизованных?

Семьи имеют право на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и отдых в ведомственных здравницах Минобороны.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, выплаты мобилизованным освободили от НДФЛ.

Государственная дума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь статус ветерана получат лица, которые вступили в созданные по решению органов власти добровольческие формирования, которые содействуют выполнению задач в рамках спецоперации.

Напомним, что лица, имеющие статус ветерана боевых действий, наделяются рядом льгот. Они имеют право на компенсацию платы за наем и содержание жилого помещения в размере 50%, освобождаются от уплаты налога за имущественные объекты, получают право на внеочередную медицинскую помощь, а также приобретают ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии.

В марте 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, по которому статусом ветерана боевых наделяются участники спецоперации на Украине.

Ещё 70 тыс. бойцов из Чечни готовы отправиться в зону спецоперации на Украине, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

«Мы решительно отвергли европейские антирелигиозные и человеконенавистнические ценности и заявили о готовности бить сатанистов и их прислужников в любой точке мира. 10 тыс. чеченских бойцов уже задействованы в этом благородном деле. При необходимости еще 70 тыс. готовы присоединиться к ним», — написал Кадыров в своём Telegram.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал спецоперацию в Донбассе священной битвой против сатанистов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, в Донбассе идет борьба двух противоположных сторон — подпитываемого НАТО фашизма и людей, для которых подобное неприемлемо. Кадыров также сообщил, что находящийся на передовых богослов Магомед Хийтанаев встретился с военнослужащими батальона «Восток-Ахмат».

«Он рассказал им о награде, уготованной всемогущим творцом для тех, кто жертвует собой в священной битве против сатанистов. Магомед подчеркнул, что каждый, кто сейчас находится на поле боя, кто посвятил себя борьбе с врагами Аллаха, выполняет благородную миссию, возложенную самим творцом», — объявил он.

По мнению главы Чечни, «борьба с прислужниками иблиса» имеет для мусульман огромное значение, потому на кону «не что иное, как религия».

В октябре Кадыров заявил, что спецоперация России на Украине является джихадом. Политик порассуждал о том, что Россию хотят унизить и разобщить, испоганить веру и культуру, «чтобы у нас не осталось никакой идентичности и ни одной семейной ценности».

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) окончательно исчерпали себя. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что на Западе видят такое положение дел, и поэтому «пополняют ряды ВСУ за счет наемников». «Ну давайте. Наши парни только рады новым дорогим трофеям. Мы хотим видеть против себя профессионалов, а не заложников обстоятельств», — отметил политик.

Ранее Кадыров заявил о готовящихся очередных «сюрпризах» для украинских военных. «Это не пустые слова. Те, кто следит за моими заявлениями, прекрасно знают, что итоги после подобных анонсов не заставляют себя долго ждать», — подчеркнул он.