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33 минуты назад

Минобороны назвало число выведенных на левый берег Днепра российских военных

Lenta.ruиещё 11

На левый берег Днепра выведено более 30 тысяч российских военных, а также порядка пяти тысяч единиц вооружения и техники. Такое число назвали в Министерстве обороны России, пишет ТАСС.

Минобороны назвало число выведенных на левый берег Днепра военных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, также на левый берег Днепра вывезена вся российская военная техника, подлежавшая ремонту.

В результате слаженных действий ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу Днепра не оставлено, добавили в Минобороны.

9 ноября командующий силами специальной военной операции (СВО) и министр обороны России Сергей Шойгу посчитали целесообразным организовать оборону по левому берегу Днепра. На следующий день российские войска начали переброску из Херсона в соответствии с планом.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что после маневра российских войск по выходу на левый берег Днепра Херсонская область остается частью России.

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