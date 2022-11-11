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31 минуту назад

На Украине показали атаковавшие корабли Черноморского флота беспилотники

Lenta.ru

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров показал, как выглядят беспилотники, которые атаковали корабли Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе. Соответствующее видео он опубликовал в Telegram.

На кадрах запечатлены надводные беспилотные аппараты, а также продемонстрирован поэтапный процесс их производства.

Федоров указал, что одно подобное устройство стоит 10 миллионов гривен (более 16 миллионов рублей). В стоимость входит дрон, оснащенный системой автопилотирования, прибором ночного видения, специальной защищенной от средств РЭБ связью и боевой частью, а также наземная автономная станция управления, система транспортировки и центр обработки данных.

«Это уникальная и засекреченная украинская разработка», — заключил вице-премьер.

Атака Вооруженных сил Украины, совершенная с помощью беспилотников, произошла 29 октября. Власти Севастополя сообщили, что корабли Черноморского флота отбили нападение, объекты в городе не были поражены, жертв и пострадавших в результате случившегося не было.

Беспилотная атака в Севастополе: Диверсией дирижировали спецы из НАТО

Россия обвинила в передаче беспилотников Украине Великобританию. В Москве заявили, что Лондон обучает украинских диверсантов для действий в акваториях Черного и Азовского морей.

При этом Лондон не скрывал и ранее публично докладывал о намерении передать Киеву подводные дроны для поиска мин, а также о планах по обучению украинцев использованию данных устройств.

Армия,Видео,Михаил Федоров,НАТО,
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