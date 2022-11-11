Рогозин рассказал о новой должности в зоне СВО

«Нами создана инспекторская группа "Царские волки", которая состоит из опытных военных советников и экспертов, имеющих богатый военный опыт. Ее главная задача - военно-техническая поддержка подразделений ДНР и ЛНР, участвующих в боевых действиях в рамках специальной военной операции. Группа в настоящее время активно работает в зоне СВО под моим непосредственным руководством. Мы здесь действуем как добровольческое подразделение», – рассказал Рогозин.