Рогозин рассказал о новой должности в зоне СВО

Бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, чем он занимается в зоне проведения СВО. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, он возглавляет инспекторскую группу военных советников и оказывает военно-техническую помощь подразделениям в ДНР.
«Нами создана инспекторская группа "Царские волки", которая состоит из опытных военных советников и экспертов, имеющих богатый военный опыт. Ее главная задача - военно-техническая поддержка подразделений ДНР и ЛНР, участвующих в боевых действиях в рамках специальной военной операции. Группа в настоящее время активно работает в зоне СВО под моим непосредственным руководством. Мы здесь действуем как добровольческое подразделение», – рассказал Рогозин.
Он также добавил, что название группы выбрано не случайно. По словам Рогозина, оно восходит к русским добровольческим отрядам, которые были созданы в Югославии в ноябре 1992 года.
Ранее Дмитрий Рогозин сообщил об успешном испытании «умного прицела» для минометов.