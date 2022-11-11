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1 час назад

Рогозин рассказал о новой должности в зоне СВО

Елена Прошина

Бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, чем он занимается в зоне проведения СВО. Об этом сообщает РИА «Новости».

Рогозин рассказал о новой должности в зоне СВО
Фото: Дмитрий Рогозин/TalegramДмитрий Рогозин/Talegram

По его словам, он возглавляет инспекторскую группу военных советников и оказывает военно-техническую помощь подразделениям в ДНР.

«Нами создана инспекторская группа "Царские волки", которая состоит из опытных военных советников и экспертов, имеющих богатый военный опыт. Ее главная задача - военно-техническая поддержка подразделений ДНР и ЛНР, участвующих в боевых действиях в рамках специальной военной операции. Группа в настоящее время активно работает в зоне СВО под моим непосредственным руководством. Мы здесь действуем как добровольческое подразделение», – рассказал Рогозин.

Он также добавил, что название группы выбрано не случайно. По словам Рогозина, оно восходит к русским добровольческим отрядам, которые были созданы в Югославии в ноябре 1992 года.

Рогозин взял новый позывной

Ранее Дмитрий Рогозин сообщил об успешном испытании «умного прицела» для минометов.

Армия,СВО,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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