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1 час назад

В Минобороны Швеции заявили о планах поставить Украине более современное оружие

Газета.Ru

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что правительство страны в ближайшее время примет решение отправить на Украину современные системы вооружений. Об этом он сказал в интервью шведскому агентству TT.

Швеция планирует поставить Украине более современное оружие
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы намерены как можно скорее сообщить о дальнейшей поддержке Украины, как политической, экономической, так и военной, включая передачу более совершенных систем вооружений», — заявил Йонсон.

Он отметил, что в ближайшее время шведское правительство сделает заявление по этому поводу.

Ранее пресс-служба Пентагона сообщила, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму $400 млн. Как сообщили в американском Минобороны, Киеву передадут четыре системы противовоздушной обороны (ПВО) AVENGER, ракеты Stinger, ракеты для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) HAWK, боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов.

До этого шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США продолжат поддерживать Украину вне зависимости от дальнейшего развития конфликта.

Армия,Ллойд Остин,Пентагон,
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