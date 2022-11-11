Швеция планирует поставить Украине более современное оружие

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что правительство страны в ближайшее время примет решение отправить на Украину современные системы вооружений. Об этом он сказал в интервью шведскому агентству TT.

«Мы намерены как можно скорее сообщить о дальнейшей поддержке Украины, как политической, экономической, так и военной, включая передачу более совершенных систем вооружений», — заявил Йонсон.

Он отметил, что в ближайшее время шведское правительство сделает заявление по этому поводу.

Ранее пресс-служба Пентагона сообщила, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму $400 млн. Как сообщили в американском Минобороны, Киеву передадут четыре системы противовоздушной обороны (ПВО) AVENGER, ракеты Stinger, ракеты для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) HAWK, боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов.