Рогозин возглавил группу военных советников в зоне СВО

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин возглавил группу военных советников в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом он сообщил РИА Новости.

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По его словам, он сейчас оказывает военно-техническую поддержку войскам Луганской народной республики (ЛНР).

«Нами создана инспекторская группа "Царские волки", которая состоит из опытных военных советников и экспертов, имеющих богатый военный опыт», — сообщил бывший глава «Роскосмоса».