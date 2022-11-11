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1 час назад

Рогозин возглавил группу военных советников в зоне СВО

Lenta.ruиещё 3

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин возглавил группу военных советников в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом он сообщил РИА Новости.

Рогозин возглавил группу военных советников в зоне СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, он сейчас оказывает военно-техническую поддержку войскам Луганской народной республики (ЛНР).

«Нами создана инспекторская группа "Царские волки", которая состоит из опытных военных советников и экспертов, имеющих богатый военный опыт», — сообщил бывший глава «Роскосмоса».

Ранее Рогозин опубликовал фотографию, на которой он позирует вместе с командиром батальона «Сомали». На форме бывшего гендиректора «Роскосмоса» видна нашивка «Сармат».

Армия,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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