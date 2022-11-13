Пригожин оценил видео "казни экс-бойца ЧВК" фразой "собаке - собачья смерть"

Российский бизнесмен, основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал распространяемое в различных Telegram-каналах видео, на котором, как утверждается, показана казнь предполагаемого бывшего бойца ЧВК "Вагнер" Евгения Нужина. Комментарий Пригожина опубликовала пресс-служба его компании "Конкорд" во "ВКонтакте". Как заявил Пригожин, он предпочитает смотреть историю в театре. "Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется "Собаке - собачья смерть". Прекрасная режиссерская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съемок, ни одно животное не пострадало", - сказал бизнесмен. На появившемся видео мужчина в военной форме, голова которого примотана скотчем, представляется Евгением Нужиным, говорит, что 4 сентября он "осуществил свой план перехода на сторону Украины", но 11 ноября на него напали в Киеве и он потерял сознание. Далее, как добавил мужчина, он очнулся "в этом подвале". После этих слов неизвестный наносит ему удары кувалдой по голове.