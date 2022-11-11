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1 час назад

На Сахалине запустят производство дронов для СВО

Газета.Ru

Производство дронов, которые планируется применять в зоне спецоперации на Украине, будет запущено на Сахалине в ближайшее время, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

На Сахалине запустят производство дронов для СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Глава региона поручил обеспечить снабжение военных беспилотниками, которые полностью производятся на территории Сахалинской области. Сейчас специалисты тестируют первые образцы на полигонах», — приводятся в сообщении слова председателя правительства Сахалинской области Вячеслава Аленькова.

Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что управление беспилотниками войдет в список дисциплин «Готов к труду и обороне», это повысит интерес молодежи к комплексу ГТО.

Ранее стало известно, что в России создана технология управления спецтехникой, в том числе беспилотниками, при помощи жестов.

До этого «Газета.Ru» рассказывала, чему обучают пилотов-операторов БПЛА в армии и где на «гражданке» получить начальные навыки.

Также сообщалось, что в Ростове-на-Дону на базе ДОСААФ начали готовить операторов по управлению разведывательными и ударными квадрокоптерами.

Армия,Дмитрий Чернышенко,ДОСААФ,
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