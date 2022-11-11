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21 минуту назад

В России рассказали о действующих сверх заложенных характеристик Ка-52

Lenta.ru

Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне проведения специальной военной операции на Украине эксплуатируют машины сверх заложенных характеристик. Вертолеты действуют на пределе возможностей Об этом ТАСС сообщил источник в Минобороны.

Ка-52 эксплуатируют в зоне СВО сверх заложенных характеристик
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас в спецоперации вертолеты летают на маленьких высотах и на тех скоростях, на которых возможно летать по рельефу местности. Обычно угол кабрирования для Ка-52 составляет 20 градусов, а летчики сейчас пускают ракеты с угла кабрирования 40-45 градусов», — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что экипажи эксплуатируют Ка-52 на пределе его возможностей.

«И хотя при проектировании этого военного вертолета закладывались одни исходные данные, машины успешно справляются с поставленными перед ними задачами», — сказал источник агентства.

В октябре источник ТАСС сообщил, что модернизированный Ка-52М получит новый прицельный комплекс, который расширит возможности применения вооружения в ночных условиях.

В сентябре стало известно, что Ка-52М получил композитные лопасти с нагревательным элементом.

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