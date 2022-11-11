Объяснена необходимость подрыва Антоновского моста в Херсоне

Антоновский мост через Днепр в Херсоне подорвали, чтобы сделать его непригодным для ремонта. Так необходимость повреждения моста в беседе с MK.RU объяснил военный аналитик Алексей Леонков.

Фото: Telegram-канал Александра Коца Telegram-канал Александра Коца

Для этого, по его словам, мост был подорван в районе опор — в результате уничтожаются сразу несколько пролетов.

«Восстановление моста становится сложным техническим решением. Оно требует применения сложной строительной техники, когда нужно работать, в том числе, с земли или с воды. Все это практически невозможно в условиях боевых действий», — объяснил специалист.

Леонков также добавил, что особое значение в процессе выполнения задачи имеет тип и количество необходимой взрывчатки, а также место ее закладки.

11 ноября в сети появилось видео поврежденного Антоновского моста. Военный корреспондент Александр Коц предположил, что он был подорван во время вывода российской группировки с правого берега на левый берег.