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2 часа назад

В Антарктиде заработал новый российский аэродром

BFM.RUиещё 2

Новый российский снежно-ледовый аэродром начал принимать в ноябре первые самолеты. Он предназначен для посадки тяжелых лайнеров и заработал на антарктической станции Прогресс. Аэродром назвали «Зенит» — в честь футбольного клуба из Петербурга. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Арктический и антарктический НИИ.

В Антарктиде заработал новый российский аэродром
Фото: NASANASA

Первый рейс самолета Ил-76 авиакомпании «Волга-Днепр» по маршруту Кейптаун — Прогресс состоялся 7 ноября. Транспортное судно доставило в Антарктиду 82 пассажира и более 6,5 тонны грузов. В этом сезоне запланировано четыре рейса Кейптаун — Прогресс — Кейптаун по доставке строителей нового зимовочного комплекса Восток.

Армия,Волга-Днепр,Зенит,
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