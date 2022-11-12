В Антарктиде заработал новый российский аэродром

Новый российский снежно-ледовый аэродром начал принимать в ноябре первые самолеты. Он предназначен для посадки тяжелых лайнеров и заработал на антарктической станции Прогресс. Аэродром назвали «Зенит» — в честь футбольного клуба из Петербурга. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Арктический и антарктический НИИ.