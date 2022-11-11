В Европарламенте захотели дополнить НАТО Молдавией

Молдавия должна стать частью дополняющего НАТО оборонного союза, заявила по итогам переговоров с президентом страны Майей Санду председатель Европарламента Роберта Метсола. Ее слова передает ТАСС.
По мнению европарламентария, Молдавия «стоит перед лицом очень серьезной войны и должна укреплять инфраструктуру безопасности».
«Европарламент очень четко высказался за создание стабильного союза обороны и безопасности, который дополнит НАТО. Он будет помогать таким странам, как Молдавия укреплять безопасность и предотвращать еще более серьезные угрозы», — сказала Метсола.