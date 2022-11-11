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1 час назад

В Европарламенте захотели дополнить НАТО Молдавией

Lenta.ruиещё 1

Молдавия должна стать частью дополняющего НАТО оборонного союза, заявила по итогам переговоров с президентом страны Майей Санду председатель Европарламента Роберта Метсола. Ее слова передает ТАСС.

В Европарламенте захотели дополнить НАТО Молдавией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению европарламентария, Молдавия «стоит перед лицом очень серьезной войны и должна укреплять инфраструктуру безопасности».

«Европарламент очень четко высказался за создание стабильного союза обороны и безопасности, который дополнит НАТО. Он будет помогать таким странам, как Молдавия укреплять безопасность и предотвращать еще более серьезные угрозы», — сказала Метсола.

Армия,Европарламент,НАТО,
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