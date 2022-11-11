Датчане обучили первую группу военных ВСУ

Датские инструкторы завершили обучение первой группы украинских военных в Великобритании. Об этом в пятницу сообщают Вооруженные силы Дании в пресс-релизе.

"Около 200 недавно обученных украинских солдат вернулись домой на Украину после пяти недель обучения в качестве новобранцев на британских полигонах. С начала октября инструкторы вооруженных сил [Дании] обучают украинцев основным военным навыкам", - отмечено в сообщении.

Солдаты ВСУ прошли, в частности, обучение обращению с оружием и оказанию первой помощи.

В октябре Дания направила 65 инструкторов для обучения украинских новобранцев в Великобританию, отвечающую за координацию международного обучения украинцев. Как сообщает телеканал TV 2, курс, который солдаты ВСУ прошли за пять недель, соответствует тому, чему учат датских призывников за четыре месяца.