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1 час назад

Датчане обучили первую группу военных ВСУ

ТАСС

Датские инструкторы завершили обучение первой группы украинских военных в Великобритании. Об этом в пятницу сообщают Вооруженные силы Дании в пресс-релизе.

Датчане обучили первую группу военных ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Около 200 недавно обученных украинских солдат вернулись домой на Украину после пяти недель обучения в качестве новобранцев на британских полигонах. С начала октября инструкторы вооруженных сил [Дании] обучают украинцев основным военным навыкам", - отмечено в сообщении.

Солдаты ВСУ прошли, в частности, обучение обращению с оружием и оказанию первой помощи.

В октябре Дания направила 65 инструкторов для обучения украинских новобранцев в Великобританию, отвечающую за координацию международного обучения украинцев. Как сообщает телеканал TV 2, курс, который солдаты ВСУ прошли за пять недель, соответствует тому, чему учат датских призывников за четыре месяца.

Ожидается, что за полгода можно будет обучить 10 тыс. украинцев. ВС Дании намерены принять участие в подготовке еще одной группы солдат ВСУ в 2023 году.

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