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19 минут назад

Минобороны раскрыло подробности переброски войск на левый берег Днепра

Никита Бородкин

Минобороны России заявило, что переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра завершилась в 5:00 по мск. Об этом сообщает РИА Новости.

Минобороны раскрыло подробности переброски войск на левый берег Днепра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве подчеркнули, что при маневре военные на не оставили на правом берегу ни одной единицы военной техники и вооружения. Все российские военнослужащие переправились, потерь среди личного состава, вооружения, техники и материальных средств российской группировки нет.

Напомним, что 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу согласился с выводами командующего российскими войсками в зоне спецоперации генерала Сергея Суровикина и утвердил вывод войск на левый берег Днепра. Оборона в Херсонской области будет организована по рубежу реки.

Как отмечал Суровикин, Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться в текущей ситуации и функционировать. Генерал подчеркивал, что такое решение позволит сохранить жизни военных и боеспособность группировки войск.

Армия,Сергей Суровикин,Сергей Шойгу,Минобороны России,
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