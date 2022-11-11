Минобороны раскрыло подробности переброски войск на левый берег Днепра

Минобороны России заявило, что переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра завершилась в 5:00 по мск. Об этом сообщает РИА Новости.

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В ведомстве подчеркнули, что при маневре военные на не оставили на правом берегу ни одной единицы военной техники и вооружения. Все российские военнослужащие переправились, потерь среди личного состава, вооружения, техники и материальных средств российской группировки нет.

Напомним, что 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу согласился с выводами командующего российскими войсками в зоне спецоперации генерала Сергея Суровикина и утвердил вывод войск на левый берег Днепра. Оборона в Херсонской области будет организована по рубежу реки.