Обучение управлению беспилотниками войдет в список дисциплин ГТО

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что управление беспилотниками войдет в список дисциплин «Готов к труду и обороне», это повысит интерес молодежи к комплексу ГТО, сообщает ТАСС.

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«Система ГТО и военно-спортивные мероприятия являются мощным стимулом для развития массового и профессионального спорта. Президентом перед нами поставлена цель — к 2030 году не менее 70% россиян должны регулярно заниматься спортом. Возвращение таких дисциплин, как метание спортивного снаряда и стрельба из пневматической винтовки, а также ввод новой дисциплины — управление беспилотником, повысит интерес молодежи к комплексу ГТО, сделает их подготовку более комплексной и разносторонней», — сказал Чернышенко.

Вице-премьер поручил Минпросвещения и Минспорту совместно с Минздравом представить предложения о включении в школьные учебные программы по занятиям физической культурой выполнение нормативов ГТО.

Ранее стало известно, что в России создана технология управления спецтехникой, в том числе беспилотниками, при помощи жестов.

До этого «Газета.Ru» рассказывала, чему обучают пилотов-операторов БПЛА в армии и где на «гражданке» получить начальные навыки.

Также сообщалось, что в Ростове-на-Дону на базе ДОСААФ начали готовить операторов по управлению разведывательными и ударными квадрокоптерами.

Инициативу военно-спортивного общества поддержало командование 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии, размещенной в Новочеркасске — сейчас обучение проходят 10 призывников дивизии. Также новую военную специальность освоили мобилизованные офицеры запаса и отправились служить в войска на освобожденных территориях Украины. Для обучения курсантов приобретены 20 дронов.