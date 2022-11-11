В Китае представили новый ЗРПК для борьбы с беспилотниками

«Такие БЛА в настоящее время активно применяют для разведки, целеуказания, нанесения ударов малокалиберными бомбами, есть образцы, выполненные в виде дронов-камикадзе. Именно для их уничтожения и будут задействованы малогабаритные ракеты. Также предусмотрено, что вместе с этим ЗРПК будут действовать зенитные роботизированные платформы», — сказал Лямин.