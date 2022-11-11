Пентагон высказался о присоединении Украины к НАТО

Глава Пентагона Ллойд Остин на закрытой встрече с лидерами НАТО в Брюсселе заявил о том, что не видит вариантов присоединения Украины к альянсу в ближайшее время. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет издание Politico.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев подает заявку о вступлении в Североатлантический альянс по ускоренной процедуре. Генсек альянса Йенс Столтенберг напомнил о политике «открытых дверей» организации, заметил при этом, что сейчас НАТО намерено сконцентрироваться на оказании помощи Киеву для самозащиты.

Позднее Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России, а не ждать, пока Москва сама применит ядерное оружие. В Кремле сочли такое заявление призывом к началу мировой войны.

Во время встречи за закрытыми дверями с лидерами НАТО в Брюсселе в октябре министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул необходимость продолжать поддерживать Украину оружием. Однако, по его словам, Пентагон пока не видит вариантов вступления Украины в альянс в краткосрочной перспективе