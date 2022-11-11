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1 час назад

В Пентагоне не нашли вариантов присоединения Украины к НАТО

Алиса Селезнёва

Глава Пентагона Ллойд Остин на закрытой встрече с лидерами НАТО в Брюсселе заявил о том, что не видит вариантов присоединения Украины к альянсу в ближайшее время. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет издание Politico.

Пентагон высказался о присоединении Украины к НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев подает заявку о вступлении в Североатлантический альянс по ускоренной процедуре. Генсек альянса Йенс Столтенберг напомнил о политике «открытых дверей» организации, заметил при этом, что сейчас НАТО намерено сконцентрироваться на оказании помощи Киеву для самозащиты.

Позднее Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России, а не ждать, пока Москва сама применит ядерное оружие. В Кремле сочли такое заявление призывом к началу мировой войны.

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Во время встречи за закрытыми дверями с лидерами НАТО в Брюсселе в октябре министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул необходимость продолжать поддерживать Украину оружием. Однако, по его словам, Пентагон пока не видит вариантов вступления Украины в альянс в краткосрочной перспективе

При этом некоторые страны поддержали заявку Украины на вступление в НАТО. В частности, о своей поддержке на встрече заявили Польша и Греция.

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