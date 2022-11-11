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21 минуту назад

Politico: Пентагон не видит вариантов скорого присоединения Украины к НАТО

News.ru

В Пентагоне не видят вариантов присоединения Украины к НАТО в ближайшее время, хотя многие страны Альянса поддержали ее заявку, пишет издание Politico. При этом министр обороны США Ллойд Остин заявил, что необходимо продолжать поддерживать Киев поставками вооружения.

Пентагон высказался о присоединении Украины к НАТО
Фото: News.ruNews.ru

Остин признал желание Украины вступить в НАТО, но сказал, что не видит принятия каких-либо решений в краткосрочной перспективе, — говорится в публикации.

Другие представители НАТО, в том числе из Польши и Греции, заявили, что поддерживают заявку Украины, сообщают журналисты.

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Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ по уровню подготовки сравнимы с армиями стран НАТО. По его мнению, это позволяет его стране стать членом Альянса. ОН также добавил, что Киев хотел бы получить определенные гарантии безопасности, если процесс вступления в НАТО потребует длительного времени.

В конце сентября Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на принятия НАТО в ускоренном порядке. Он подчеркнул, что данный шаг является определяющим и назад пути не будет.

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