Американские военные отработали бои против России в Европе

Совместные учения США, Великобритании и Австралии «Проект „Конвергенция"» (Project Convergence) начались в Калифорнии, сообщает ТАСС.

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Учения имитируют гипотетические бои против России на территории Европы. Они проходят на базе «Форт Ирвин» в пустыне Мохаве, рельеф которой, по мнению организаторов учений, напоминает украинские степи.

В рамках учений отрабатывается применение «скоплений разведывательных дронов», специально приспособленных для перемещения в условиях пустыни автономных багги M-Raza, а также британских систем запуска управляемых ракет GMLRS, которыми производится отработка целей по наводкам, полученным в результате задействования американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

Также на территории проведения учений созданы макеты поселений и объектов инфраструктуры, на которых проживает условное гражданское население. По одному из сценариев оно начинает акции неповиновения, скоординированные через социальные сети, которые необходимо подавить американским военным.