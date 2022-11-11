Переход российских войск через Днепр показали на видео

Корреспонденты «Московского комсомольца» опубликовали видео пешего перехода российских войск через реку Днепр по понтонной переправе.

Отмечается, что предположительно ролик был снят до подрыва Антоновского моста. За прошедшие трое суток на левый берег выведено 20 тысяч российских военнослужащий и 3,5 тысячи единиц военной техники.

Ранее военный корреспондент Александр Коц опубликовал кадры двух взорванных пролетов автомобильного Антоновского моста через Днепр в Херсоне. По его словам, сейчас на правом берегу Днепра российских войск не осталось, а украинские подразделения еще не вышли к мосту.