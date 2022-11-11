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47 минут назад

Рогов: ВС России нанесли превентивные удары по ВСУ в Запорожской области

RT на русскомиещё 4

ВС России нанесли превентивные удары по украинским войскам в Запорожской области.

ВС России нанесли превентивные удары по ВСУ в Запорожской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас наша армия начала наносить превентивные удары, которые рассеивают силы противника, уничтожают их и не позволяют сконцентрировать кулак для атаки», — сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Отмечается, что основные удары наносятся по складам с боеприпасами, вооружением и расположениям противника.

Резников заявил о замедлении военных действий зимой

Ранее сообщалось, что подразделение миномётчиков Южного военного округа уничтожило диверсионную группу ВСУ на одном из направлений в Запорожской области.

Армия,Владимир Рогов,Верховный суд,
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