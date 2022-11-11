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39 минут назад

Власти Херсона рассказали о строительстве линии обороны на левом берегу Днепра

Lenta.ru

После перегруппировки российских войск с правого берега Днепра на левом выстраивается линия обороны. Об этом заявила заместитель главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо Екатерина Губарева, ее слова приводит РИА Новости.

Зам Сальдо рассказала о линии обороны на левом берегу Днепра
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Губарева назвала возводимые фортификации надежными и добавила, что они строятся по всему левому берегу водораздела.

«Выстраивается надежная линия обороны, возводятся различного рода укрепления», — сообщила она.

Ранее сообщалось, что мобилизованных россиян отправили в район Энергодара Запорожской области, чтобы усилить линию обороны у Днепра. Военнослужащие успели вырыть большую сеть окопов и оборудовать ее блиндажами.

9 ноября стало известно, что командующий специальной военной операцией (СВО) на Украине генерал армии Сергей Суровикин и министр обороны России Сергей Шойгу посчитали целесообразным организовать оборону по левому берегу Днепра. Маневр было решено осуществить в ближайшее время.

Армия,СВО,Екатерина Губарева,Сергей Суровикин,Сергей Шойгу,
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