Зам Сальдо рассказала о линии обороны на левом берегу Днепра

После перегруппировки российских войск с правого берега Днепра на левом выстраивается линия обороны. Об этом заявила заместитель главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо Екатерина Губарева, ее слова приводит РИА Новости.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Губарева назвала возводимые фортификации надежными и добавила, что они строятся по всему левому берегу водораздела.

«Выстраивается надежная линия обороны, возводятся различного рода укрепления», — сообщила она.

Ранее сообщалось, что мобилизованных россиян отправили в район Энергодара Запорожской области, чтобы усилить линию обороны у Днепра. Военнослужащие успели вырыть большую сеть окопов и оборудовать ее блиндажами.