США научились применять Stinger из пусковой установки Javelin

Армия США научилась применять ракеты Stinger из пусковой установки Javelin. Об этом сообщает The Drive.

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Издание отмечает, что первые испытания совместной работы Stinger и Javelin проводились минимум с сентября 2020 года, однако подробности об этом стали известны широкой общественности только недавно.

В частности, лишь в октябре появилось видео тестов, проводимых в марте 2021 года, в ходе которых ракетой Stinger, запускаемой из установки Javelin, был уничтожен беспилотный летательный аппарат.

The Drive пишет, что эти испытания проводились в рамках проекта Convergence, а для запуска Stinger использовалась модифицированная установка Javelin, получившая название Javelin Lightweight Command Launch Unit (LWCLU). По данным компании Raytheon, LWCLU, по сравнению с оригинальной установкой Javelin, может обнаруживать цели с вдвое большей дальностью видимости ночью и в три раза большей дальностью днем, вне зависимости от погодных условий.

Также новая установка оказалась на треть легче, чем оригинальная, и использует инфракрасную оптику.