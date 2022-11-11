США научились применять Stinger из пусковой установки Javelin

Армия США научилась применять ракеты Stinger из пусковой установки Javelin. Об этом сообщает The Drive.
Издание отмечает, что первые испытания совместной работы Stinger и Javelin проводились минимум с сентября 2020 года, однако подробности об этом стали известны широкой общественности только недавно.
В частности, лишь в октябре появилось видео тестов, проводимых в марте 2021 года, в ходе которых ракетой Stinger, запускаемой из установки Javelin, был уничтожен беспилотный летательный аппарат.
The Drive пишет, что эти испытания проводились в рамках проекта Convergence, а для запуска Stinger использовалась модифицированная установка Javelin, получившая название Javelin Lightweight Command Launch Unit (LWCLU). По данным компании Raytheon, LWCLU, по сравнению с оригинальной установкой Javelin, может обнаруживать цели с вдвое большей дальностью видимости ночью и в три раза большей дальностью днем, вне зависимости от погодных условий.
Также новая установка оказалась на треть легче, чем оригинальная, и использует инфракрасную оптику.
Ранее в ноябре президент США Джо Байден рассказал, что Вашингтон столкнулся с рядом трудностей с поставками Украине ракет для противотанковых комплексов Javelin.