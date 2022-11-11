Предположительно, речь идёт о переправе, ведущей на Каховскую ГЭС.
«Это сигнал к концу вывода российской группировки. Все попытки ВСУ устроить ад на мосту — провалились», — отмечают журналисты.
Как уточняется, украинские боевики нанесли минимум шесть ударов по гражданской переправе в Херсоне.
На видеокадрах, снятых с беспилотника, можно увидеть, что подрыв Антоновского моста сопровождался сильнейшей ударной волной, распространившейся на обе стороны Днепра. По данным источников, манёвр российских войск на левый берег Днепра уже был успешно завершён.
Официального подтверждения информации от Минобороны не поступало.