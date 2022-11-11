«Это сигнал к концу вывода российской группировки. Все попытки ВСУ устроить ад на мосту — провалились», — отмечают журналисты.

Как уточняется, украинские боевики нанесли минимум шесть ударов по гражданской переправе в Херсоне.

На видеокадрах, снятых с беспилотника, можно увидеть, что подрыв Антоновского моста сопровождался сильнейшей ударной волной, распространившейся на обе стороны Днепра. По данным источников, манёвр российских войск на левый берег Днепра уже был успешно завершён.