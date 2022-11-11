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13 минут назад

СМИ сообщают о подрыве Антоновского моста в Херсоне

Говорит Москва

Предположительно, речь идёт о переправе, ведущей на Каховскую ГЭС.

«Это сигнал к концу вывода российской группировки. Все попытки ВСУ устроить ад на мосту — провалились», — отмечают журналисты.

Как уточняется, украинские боевики нанесли минимум шесть ударов по гражданской переправе в Херсоне.

Объект критической инфраструктуры поврежден в Винницкой области Украины

На видеокадрах, снятых с беспилотника, можно увидеть, что подрыв Антоновского моста сопровождался сильнейшей ударной волной, распространившейся на обе стороны Днепра. По данным источников, манёвр российских войск на левый берег Днепра уже был успешно завершён.

Официального подтверждения информации от Минобороны не поступало.

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