В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
1 час назад

Резников заявил о замедлении военных действий зимой

Газета.Ru

Министр обороны Алексей Резников заявил в интервью Reuters, что зимой произойдет замедление боевых действий.

На Украине заявили о замедлении военных действий
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Зима замедлит всякую активность на поле боя… Это выгодно для всех сторон», — заявил министр.

По его словам, перерыв даст ВСУ возможность для «перегруппировки, обновления и ротации», позволит усилить ряды украинской армии хорошо подготовленными в Великобритании солдатами.

Раскрыто значение взятия Павловки в ДНР

Ранее Запад обязался подготовить для ВСУ 15 тыс. бойцов по программам НАТО. На эти цели были дополнительно выделены €107 млн. Некоторое число украинских военных уже проходят обучение по освоению боевой техники НАТО в Польше, Германии, Испании, в странах Прибалтики. В основном идет подготовка специалистов по использованию артиллерийских систем, средств ПВО и РСЗО. По мнению экспертов, Киеву придется «пожертвовать» командирами, которые и так имеют соответствующую военную подготовку, так как их придется переучивать на использование натовских вооружений.

Армия,В мире,Алексей Резников,НАТО,
29
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители