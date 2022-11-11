На Украине заявили о замедлении военных действий

Ранее Запад обязался подготовить для ВСУ 15 тыс. бойцов по программам НАТО. На эти цели были дополнительно выделены €107 млн. Некоторое число украинских военных уже проходят обучение по освоению боевой техники НАТО в Польше, Германии, Испании, в странах Прибалтики. В основном идет подготовка специалистов по использованию артиллерийских систем, средств ПВО и РСЗО. По мнению экспертов, Киеву придется «пожертвовать» командирами, которые и так имеют соответствующую военную подготовку, так как их придется переучивать на использование натовских вооружений.