На Украине заявили о замедлении военных действий

Министр обороны Алексей Резников заявил в интервью Reuters, что зимой произойдет замедление боевых действий.
«Зима замедлит всякую активность на поле боя… Это выгодно для всех сторон», — заявил министр.
По его словам, перерыв даст ВСУ возможность для «перегруппировки, обновления и ротации», позволит усилить ряды украинской армии хорошо подготовленными в Великобритании солдатами.
Ранее Запад обязался подготовить для ВСУ 15 тыс. бойцов по программам НАТО. На эти цели были дополнительно выделены €107 млн. Некоторое число украинских военных уже проходят обучение по освоению боевой техники НАТО в Польше, Германии, Испании, в странах Прибалтики. В основном идет подготовка специалистов по использованию артиллерийских систем, средств ПВО и РСЗО. По мнению экспертов, Киеву придется «пожертвовать» командирами, которые и так имеют соответствующую военную подготовку, так как их придется переучивать на использование натовских вооружений.