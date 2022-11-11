Стало известно о погибшем на Украине японце

Правительство Японии подтвердило гибель своего подданного, который в качестве добровольца отправился на Украину сражаться на стороне Киева. Об этом сообщает РЕН.ТВ со ссылкой на агентство Киодо.

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Новость о гибели подданного Японии сперва появились в социальных сетях, позже ответственное ведомство занялось проверкой этих данных.

Как уточняет агентство, Министерство иностранных дел Японии подтвердило, что их подданный погиб 9 ноября, однако официально эта информация пока не предоставлялась.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно напомнил, что руководство страны неоднократно рекомендовало подданным Японии воздержаться от поездок на Украину или немедленно покинуть территорию страны.

Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за две последние недели октября в зоне боевых действий погибли примерно 200 иностранных граждан, воевавших на стороне Киева.