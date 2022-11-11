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1 час назад

Стало известно о погибшем на Украине японце

Елена Прошина

Правительство Японии подтвердило гибель своего подданного, который в качестве добровольца отправился на Украину сражаться на стороне Киева. Об этом сообщает РЕН.ТВ со ссылкой на агентство Киодо.

Стало известно о погибшем на Украине японце
Фото: ТАССТАСС

Новость о гибели подданного Японии сперва появились в социальных сетях, позже ответственное ведомство занялось проверкой этих данных.

Как уточняет агентство, Министерство иностранных дел Японии подтвердило, что их подданный погиб 9 ноября, однако официально эта информация пока не предоставлялась.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно напомнил, что руководство страны неоднократно рекомендовало подданным Японии воздержаться от поездок на Украину или немедленно покинуть территорию страны.

Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за две последние недели октября в зоне боевых действий погибли примерно 200 иностранных граждан, воевавших на стороне Киева.

До этого стало известно, что на Украине погиб подданный Великобритании Саймон Лингард. Он стал третьим британцем, который погиб в ходе боевых действий на Украине за все время конфликта. Украинская сторона предложила свою помощь в доставке тела на родину солдата.

Армия,Сергей Шойгу,
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