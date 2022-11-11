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1 час назад

Власти США: Россия готовится к испытанию ядерной торпеды

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США считают, что российские военно-морские суда готовятся к возможному испытанию новой ядерной торпеды, сообщил CNN высокопоставленный американский чиновник, знакомый с ситуацией.

Власти США: Россия готовится к испытанию ядерной торпеды
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

CNN сообщает, что среди кораблей, принимавших участие в подготовке, был "Белгород" - подводная лодка с крылатыми ракетами, модифицированная для специальных операций, способная запускать ядерную торпеду "Посейдон".

На прошлой неделе суда были замечены покидающими испытательный район и возвращающимися в порт без проведения испытаний. Власти США считают, что испытания могли столкнуться с техническими трудностями.

Представители США заявили, что Россия может попытаться испытать торпеду еще раз, но отмечают, что воды в районе испытаний скоро начнут покрываться льдом, что ограничит возможности для проведения операций.

Торпеда "Посейдон" - это беспилотный подводный аппарат, способный нести как обычные, так и ядерные боеприпасы. Ядерный двигатель обеспечивает "Посейдону" практически неограниченный радиус действия.

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