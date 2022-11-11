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58 минут назад

Украина обстреляла Донецк и Докучаевск

Свободная пресса

В Донецкой народной республике обстреляли Донецк и Докучаевск. По населенным пунктам выпустили 14 снарядов калибром 152 миллиметра.

Украина обстреляла Донецк и Докучаевск
Фото: ТАССТАСС

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01.55 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 02.35 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский, Петровский районы): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра; 04.26 – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Докучаевск: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра», - сказано в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Ранее «Свободная пресса» писала о том, что украинские солдаты проходят подготовку в Великобритании.

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