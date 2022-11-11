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31 минуту назад

Раскрыто значение взятия Павловки в ДНР

Елена Прошина

Взятие Павловки открывает плацдарм для дальнейшего наступления в Донбассе. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов, передает РИА Новости.

Раскрыто значение взятия Павловки в ДНР
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в сообщении, Павловка — важный населенный пункт на пути российских военнослужащих, взятие которого дает возможность продолжить наступление.

«Естественно, Павловка станет плацдармом для дальнейшего продвижения вперед», — сказал Алаудинов и добавил, что на пути армии Российской Федерации уже открылся плацдарм, позволяющий дальше продвигать силы и средства российской стороны.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил, что украинские войска на 90% вытеснены с района Угледара в ДНР.

«Практически на 90 процентов зачищено, освобождено от всей этой неонацистской нечисти», — сказал он и добавил, что союзные силы уже подняли российский флаг над этой местностью.

Пушилин считает, что российские военнослужащие, участвующие в боях за Донбасс, «заслуживают уважения». По его словам, в районе Павловки велись тяжелые бои, но его взятие необходимо для дальнейшего продвижения союзных сил.

Армия,Денис Пушилин,
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