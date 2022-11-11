Раскрыто значение взятия Павловки в ДНР

Взятие Павловки открывает плацдарм для дальнейшего наступления в Донбассе. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов, передает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

Как говорится в сообщении, Павловка — важный населенный пункт на пути российских военнослужащих, взятие которого дает возможность продолжить наступление.

«Естественно, Павловка станет плацдармом для дальнейшего продвижения вперед», — сказал Алаудинов и добавил, что на пути армии Российской Федерации уже открылся плацдарм, позволяющий дальше продвигать силы и средства российской стороны.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил, что украинские войска на 90% вытеснены с района Угледара в ДНР.

«Практически на 90 процентов зачищено, освобождено от всей этой неонацистской нечисти», — сказал он и добавил, что союзные силы уже подняли российский флаг над этой местностью.