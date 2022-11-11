В Киеве объяснили, чего ждут от перегруппировки войск РФ в Херсоне

Россия усилит свои подразделения в Запорожском регионе после перегруппировки боевых сил в Херсоне. Такое заявление сделал глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в интервью агентству Reuters, передает URA.RU.

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«Резников сказал, что такой уход высвободит силы обеих сторон для боевых действий в другом месте», — говорится в публикации.

Министр обороны Украины добавил, что Россия, вероятно, усилит свои подразделения в Запорожье.

Как пишет Reuters, Российская Федерация все еще располагает боевыми единицами в Херсоне, в местности вокруг города и на западном берегу Днепра, хотя недавно был дан указ отступать. Резников подсчитал, что около 40 000 российских военнослужащих в данный момент находятся в Херсонской области.