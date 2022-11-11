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1 час назад

Резников объявил о подготовке ВСУ в Великобритании

Свободная пресса

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские солдаты проходят переподготовку в Великобритании. Он отметил, что подготовленные боевики попадут на фронт зимой, когда будет затишье.

Резников объявил о подготовке ВСУ в Великобритании
Фото: 

«Мы будем использовать это время с максимальным результатом для наших вооруженных сил, для перегруппировки, для обновления и для ротации, и мы хорошо их подготовим», – цитирует Резникова информационное агентство Reuters.

Украинский министр отметил, что зимой ВСУ будут усилены тысячами подготовленными британскими инструкторами солдат.

Ранее «СП» писала о том, что на Запорожском направлении фиксируют скопление тысяч наемников.

Армия,Алексей Резников,
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