Резников объявил о подготовке ВСУ в Великобритании

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские солдаты проходят переподготовку в Великобритании . Он отметил, что подготовленные боевики попадут на фронт зимой, когда будет затишье.

«Мы будем использовать это время с максимальным результатом для наших вооруженных сил, для перегруппировки, для обновления и для ротации, и мы хорошо их подготовим», – цитирует Резникова информационное агентство Reuters.