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25 минут назад

Стало известно о сосредоточении польских наемников в Запорожье

Lenta.ruиещё 3

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на запорожском направлении Украина сосредоточила свыше пяти тысяч польских наемников. Об этом стало известно РИА Новости.

Стало известно о сосредоточении польских наемников в Запорожье
Фото: ТАССТАСС

«На запорожской линии фронта киевский режим скопил большое количество наемников. По нашим оценкам, только польских наемников насчитывается свыше пяти тысяч», — указал чиновник.

Рогов добавил, что среди иностранных военных много выходцев из Грузии и представителей «различных международных террористических группировок».

Ранее официальный представитель Минобороны сообщил, что российские военные уничтожили более 90 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников на купянском направлении в Луганской народной республике (ЛНР).

Армия,Владимир Рогов,
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