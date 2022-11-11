Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на запорожском направлении Украина сосредоточила свыше пяти тысяч польских наемников. Об этом стало известно РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

«На запорожской линии фронта киевский режим скопил большое количество наемников. По нашим оценкам, только польских наемников насчитывается свыше пяти тысяч», — указал чиновник.

Рогов добавил, что среди иностранных военных много выходцев из Грузии и представителей «различных международных террористических группировок».