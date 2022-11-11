НАТО уличили в нежелании завершить кризис на Украине дипломатией

Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что некоторые страны Запада не стремятся урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем. Его слова приводит РИА Новости.

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По мнению зампостпреда, среди различных сил в Евросоюзе возникает «все больше здравомыслия относительно того, насколько дорого Европе обходится оголтелая русофобия». На заседании постсовета ОБСЕ он уличил НАТО в нежелании завершить кризис на Украине дипломатией.

«Констатируем, что на текущем этапе ряд стран Запада из числа внешних кураторов киевского режима не заинтересованы в дипломатическом разрешении ситуации», — отметил он.

Буякевич подчеркнул, что неслучайно страны НАТО продолжают поставлять на Украину технику, для использования которой «недостаточно компетенции бойцов украинских формирований и требуются целые команды "инструкторов" и иностранных наемников».