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19 минут назад

Взорванный в Херсоне Антоновский мост показали на видео

Lenta.ruиещё 6

Кадры двух взорванных пролетов автомобильного Антоновского моста через Днепр в Херсоне опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

«Вероятно, он был подорван во время вывода российской группировки с правого берега на левый берег», — рассказал журналист, стоя на фоне моста. По его словам, сейчас на правом берегу Днепра российских войск не осталось, а украинские подразделения еще не вышли к мосту.

СМИ сообщают о подрыве Антоновского моста в Херсоне

В конце видео к военкору подходит местный житель, намеревавшийся переправиться по мосту домой, на правый берег Днепра.

«Теперь никак», — ответил ему Коц.

Ранее в сети появились кадры якобы подрыва Антоновского моста. Председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев в ответ на это заявил, что сооружение не было подорвано в ночь на пятницу, 11 ноября.

Армия,Видео,Александр Коц,Сергей Елисеев,
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