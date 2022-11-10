Зеленский заявил, что ВСУ находятся на уровне стран НАТО

«Мы уверены, что уже показали возможности наших сил всему миру. По уровню подготовки, по устойчивости нашей системы обороны. Я думаю, что мы, по меньшей мере, на том же уровне, как и страны-члены НАТО. И думаю, было бы честно, если бы мы были в том же кругу безопасности и в том же альянсе по безопасности», — сказал Зеленский.