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16 минут назад

Зеленский заявил, что ВСУ находятся на уровне стран НАТО

Елена Прошина

Вооруженные силы Украины находятся на том же уровне, что и в государствах-членах НАТО, в связи с чем стремление Киева вступить в альянс является честным. Соответствующее заявление в интервью CNN сделал украинский президент Владимир Зеленский, передает «РИА Новости».

Зеленский заявил, что ВСУ находятся на уровне стран НАТО
Фото: Офис президента УкраиныОфис президента Украины

«Мы уверены, что уже показали возможности наших сил всему миру. По уровню подготовки, по устойчивости нашей системы обороны. Я думаю, что мы, по меньшей мере, на том же уровне, как и страны-члены НАТО. И думаю, было бы честно, если бы мы были в том же кругу безопасности и в том же альянсе по безопасности», — сказал Зеленский.

Он добавил, что если путь Украины в НАТО «займет больше, чем страна может себе позволить», то Киеву «необходимы гарантии безопасности», которые докажут, что государство имеет возможность стать членом альянса.

«Все говорят, что двери в НАТО открыты, но их нужно еще достичь», — отметил Зеленский.

Также он указал на то, что, несмотря на поддержку общественности в странах-членах НАТО Украины, ряд лидеров этих государств выступают против ее вступления в альянс.

Армия,Владимир Зеленский,НАТО,
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