Командир спецподразделения "Ахмат" заявил о полной зачистке Павловки в ДНР

"У нас соседи слева сегодня полностью зачистили ту самую злополучную Павловку, о которой все эти дни говорили. За что можно сказать слова огромной благодарности морпехам, бойцам ЧВК, всем, кто принимал непосредственное участие на этом участке линии соприкосновения", - сказал Алаудинов в эфире программы "Вечер в Соловьевым".