Командир спецподразделения "Ахмат" заявил о полной зачистке Павловки в ДНР

Населенный пункт Павловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) полностью зачищен, заявил в четверг помощник главы Чеченской Республики, командир спецподразделения "Ахмат" Апты Алаудинов.
"У нас соседи слева сегодня полностью зачистили ту самую злополучную Павловку, о которой все эти дни говорили. За что можно сказать слова огромной благодарности морпехам, бойцам ЧВК, всем, кто принимал непосредственное участие на этом участке линии соприкосновения", - сказал Алаудинов в эфире программы "Вечер в Соловьевым".
Он также отметил, что бойцы спецподразделения "Ахмат" продолжают наступление на своих участках.
"Мы на вчерашний день с бойцами второго корпуса ЛНР вошли на окраину Нижней Белогоровки и также продвигаемся на остальных участках. У нас нет повода для печали", - добавил Алаудинов.