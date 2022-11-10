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32 минуты назад

Командир спецподразделения "Ахмат" заявил о полной зачистке Павловки в ДНР

ТАСС

Населенный пункт Павловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) полностью зачищен, заявил в четверг помощник главы Чеченской Республики, командир спецподразделения "Ахмат" Апты Алаудинов.

Командир спецподразделения "Ахмат" заявил о полной зачистке Павловки в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У нас соседи слева сегодня полностью зачистили ту самую злополучную Павловку, о которой все эти дни говорили. За что можно сказать слова огромной благодарности морпехам, бойцам ЧВК, всем, кто принимал непосредственное участие на этом участке линии соприкосновения", - сказал Алаудинов в эфире программы "Вечер в Соловьевым".

Он также отметил, что бойцы спецподразделения "Ахмат" продолжают наступление на своих участках.

"Мы на вчерашний день с бойцами второго корпуса ЛНР вошли на окраину Нижней Белогоровки и также продвигаемся на остальных участках. У нас нет повода для печали", - добавил Алаудинов.

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