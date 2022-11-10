Украинские войска перебросят на запорожское направление

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что часть резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) может быть переброшена с херсонского на запорожское направление, и ситуация на линии боевого соприкосновения в регионе. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Вероятно, что после оставления Херсона нашими войсками часть резерва ВСУ будет переброшена на Запорожскую линию боевого соприкосновения. Очевидно, что в таком случае на нашей линии боевого соприкосновения начнется обострение ситуации», — написал Рогов.

Вместе с тем, заверил он, оборона выстоит.

«Не хочу перехвалить, но люди всей душой болеют за общее дело. Будет непросто, местами даже тяжело, но мы выстоим и победим», — пообещал он.