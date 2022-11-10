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58 минут назад

Великобритания заявила, что пока не отмечает массового отступления сил РФ из Херсона

ТАСС

Великобритания пока не отмечает массового отступления российских сил из Херсона и рекомендует своим союзникам и Украине сохранять осторожность при оценке ситуации. Об этом в четверг на встрече с коллегами из Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

Великобритания заявила, что пока не отмечает отступления сил РФ из Херсона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Пока что мы не видим, чтобы они массово уходили [из Херсона], - сказал министр, слова которого приводит телеканал "Скай ньюс". - Мы поверим в это, когда увидим, и думаю, что мы все должны оставаться осторожны".

Уоллес добавил, что у России в запасе "еще могут оставаться различные трюки".

Ранее в четверг в разговоре с президентом Украины премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что "стоит продолжать соблюдать осторожность до тех пор, пока над городом [Херсоном] не будет поднят украинский флаг".

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 9 ноября по предложению командующего группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина отдал приказ отвести российские войска в Херсонской области с правобережья Днепра, где расположен областной центр, на левый берег. Суровикин подчеркивал, что российские военные успешно отбивали украинские атаки, а решение об отводе сил связано в том числе с угрозой изоляции группировки из-за затопления территорий ниже Каховской ГЭС. По его словам, все желающие мирные жители - более 115 тыс. человек - уже эвакуировались с правого берега.

В четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России в строгом соответствии с планом осуществляют маневр по переходу на левый берег Днепра.

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