США перечислили оружие из нового пакета помощи для Украины

США в новом пакете военной помощи передаст Украине ракеты для систем ПВО Hawk, а также противовоздушные комплексы Avenger, оснащенные ракетами Stinger. Об этом заявил во время спецбрифинга советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Официальное объявление американские власти намерены сделать 10 ноября. Также в Белом доме уточнили, что «США не давят на Украину в вопросе переговоров с РФ, а консультируют Киев и оказывают ему поддержку».