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29 минут назад

США перечислили оружие из нового пакета помощи для Украины

News.ru

США в новом пакете военной помощи передаст Украине ракеты для систем ПВО Hawk, а также противовоздушные комплексы Avenger, оснащенные ракетами Stinger. Об этом заявил во время спецбрифинга советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Официальное объявление американские власти намерены сделать 10 ноября. Также в Белом доме уточнили, что «США не давят на Украину в вопросе переговоров с РФ, а консультируют Киев и оказывают ему поддержку».

США перечислили оружие из нового пакета помощи для Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Я хочу предоставить краткую информацию о наших усилиях по обеспечению Украины всем необходимым для самообороны. Сегодня США объявят о выделении еще одного пакета помощи Украине в сфере безопасности, что включает важные средства противовоздушной обороны, такие как ракеты для систем ПВО Hawk, а также четыре американские системы ПВО Avenger, оснащенные ракетами Stinger, — сказал Салливан .

Салливан уверен, что новый пакет помощи будет иметь «критически важное значение» в борьбе против российских дронов. Помимо заявления о военной помощи представитель Белого дома сообщил, что Байден на предстоящем саммите G20 намерен призвать представителей других государств выступить против проведения РФ специальной военной операции на Украине.

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США придется сократить поставки вооружения Киеву во избежании военной катастрофы в Тайваньском проливе, написал ранее журнал The National Interest. По мнению журналистов, сценарий с «двумя фронтами» спонсорства — Тайваня и Украины — обернется настоящим кошмаром для американских политиков.

Армия,СВО,Джейк Салливан,Джозеф Байден,
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