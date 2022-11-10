В Херсонской области оценили возможность форсирования Днепра ВСУ

«На левом берегу сейчас полностью идет подготовка: роются траншеи, ставятся блиндажи, ставятся заградительные противотанковые ежи и наша артиллерия, и пехота полностью подготовлена на левом берегу, конечно же, чтобы дать отпор», — заявил он.