В Херсонской области оценили возможность форсирования Днепра ВСУ

Представитель военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз в эфире телеканала «Соловьев Live» рассказал о ситуации в регионе и исключил возможность форсирования Днепра Вооруженными силами Украины (ВСУ). По его словам, российские военные не дадут украинским солдатам такой возможности, передает ТАСС.
«На левом берегу сейчас полностью идет подготовка: роются траншеи, ставятся блиндажи, ставятся заградительные противотанковые ежи и наша артиллерия, и пехота полностью подготовлена на левом берегу, конечно же, чтобы дать отпор», — заявил он.
Мороз заверил, что российские войска плотно и надолго закрепились в этой области, отметив, что они не дадут противнику возможности отбить занятые позиции.