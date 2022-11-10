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24 минуты назад

В Херсонской области исключили возможность форсирования Днепра ВСУ

Lenta.ru

Представитель военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз в эфире телеканала «Соловьев Live» рассказал о ситуации в регионе и исключил возможность форсирования Днепра Вооруженными силами Украины (ВСУ). По его словам, российские военные не дадут украинским солдатам такой возможности, передает ТАСС.

В Херсонской области оценили возможность форсирования Днепра ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На левом берегу сейчас полностью идет подготовка: роются траншеи, ставятся блиндажи, ставятся заградительные противотанковые ежи и наша артиллерия, и пехота полностью подготовлена на левом берегу, конечно же, чтобы дать отпор», — заявил он.

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Мороз заверил, что российские войска плотно и надолго закрепились в этой области, отметив, что они не дадут противнику возможности отбить занятые позиции.

Армия,СВО,Сергей Мороз,
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