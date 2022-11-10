США ждет расплата за поставки оружия Украине

«Усилия администрации Байдена по оказанию помощи Украине проливают свет на две серьезные проблемы национальной безопасности: недостаточные запасы боеприпасов в министерстве обороны и трудности, с которыми сталкивается оборонно-промышленный комплекс из-за быстрого увеличения производства критически важных изделий», – заявило издание.

Автор также добавил, что сокращение арсенала дошло до критической точки из-за возросшего роста спроса на снаряды и ракеты.

«К сожалению, десятилетия недофинансирования привели к тому, что у оборонно-промышленного комплекса нет достаточного потенциала для наращивания производства», – уточняется в статье.

Издание отмечает, что после конца холодной войны Вашингтон отказывался финансировать производственные мощности для удовлетворения текущих потребностей. В результате этого сегодня в США практически отсутствуют резервные мощности как для поддержки Украины, так и для быстрого пополнения запаса боеприпасов для армии уже самой Америки.