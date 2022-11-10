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23 минуты назад

США ждет расплата за поставки оружия Украине

Елена Прошина

Из-за военной помощи Украине американская армия столкнулась с дефицитом собственного вооружения. Об этом сообщает National Interest.

США ждет расплата за поставки оружия Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Усилия администрации Байдена по оказанию помощи Украине проливают свет на две серьезные проблемы национальной безопасности: недостаточные запасы боеприпасов в министерстве обороны и трудности, с которыми сталкивается оборонно-промышленный комплекс из-за быстрого увеличения производства критически важных изделий», – заявило издание.

Автор также добавил, что сокращение арсенала дошло до критической точки из-за возросшего роста спроса на снаряды и ракеты.

«К сожалению, десятилетия недофинансирования привели к тому, что у оборонно-промышленного комплекса нет достаточного потенциала для наращивания производства», – уточняется в статье.

Издание отмечает, что после конца холодной войны Вашингтон отказывался финансировать производственные мощности для удовлетворения текущих потребностей. В результате этого сегодня в США практически отсутствуют резервные мощности как для поддержки Украины, так и для быстрого пополнения запаса боеприпасов для армии уже самой Америки.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что без учета военной поддержки Евросоюз потратил на помощь Украине уже 22 миллиарда евро.

Армия,Жозеп Боррель,ЕС,
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